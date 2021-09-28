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Как Ястремская обыгрывала француженку в Чикаго. ВИДЕО
Отличный старт
Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA 500 прошла Ализе Корне (7:5, 6:1) и открыла счет победам в сезоне над соперницами из топ-100 мирового рейтинга.
Следующей соперницей одесситки в Чикаго станет №18 рейтинга WTA Элиза Мертенс из Бельгии.
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