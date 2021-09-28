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Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Австралийка не указала причину

Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 октября. Её место в сетке займёт словенка Полона Херцог. Об этом сообщается в официальном "твиттере" соревнований.

В турнире будут принимать участие Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.

В этом году Барти удалось установить личный рекорд по числу титулов под эгидой WTA за один сезон. Первая ракетка мира победила в Штутгарте, Майами и Мельбурне, Цинциннати, а также стала обладательницей Уимблдона. Всего же на счету австралийки 13 титулов под эгидой WTA.

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В статье: Эшли Барти
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