Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 октября. Её место в сетке займёт словенка Полона Херцог. Об этом сообщается в официальном "твиттере" соревнований.

В турнире будут принимать участие Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.

В этом году Барти удалось установить личный рекорд по числу титулов под эгидой WTA за один сезон. Первая ракетка мира победила в Штутгарте, Майами и Мельбурне, Цинциннати, а также стала обладательницей Уимблдона. Всего же на счету австралийки 13 титулов под эгидой WTA.