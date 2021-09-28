Симона Халеп назвала имя нового главного тренера

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп начнёт тренироваться под руководством тренера Адриана Марку.

Адриан Марку уже тренировал Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.

"Я ожидаю, что в следующем периоде она будет играть как можно лучше и вернётся в очень хорошую форму. Я хочу, чтобы она выиграла как можно больше матчей и смогла снова подняться в рейтинге", — приводит слова Марку Hotnews.ro.

Напомним, ранее сообщалось, что Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом.