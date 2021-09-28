  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Симона Халеп назвала имя нового главного тренера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симона Халеп назвала имя нового главного тренера

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка уже ранее сотрудничала со специалистом

Симона Халеп назвала имя нового главного тренера

Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп начнёт тренироваться под руководством тренера Адриана Марку.

Адриан Марку уже тренировал Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.

"Я ожидаю, что в следующем периоде она будет играть как можно лучше и вернётся в очень хорошую форму. Я хочу, чтобы она выиграла как можно больше матчей и смогла снова подняться в рейтинге", — приводит слова Марку Hotnews.ro.

Напомним, ранее сообщалось, что Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...