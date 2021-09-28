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Людмила Киченок и Марта Костюк успешно стартовали на парном турнире в Чикаго
Украинки провели неплохой матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк пробились во второй круг парного разряда на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В стартовом матче украинская команда вырвала победу над парой Квинн Глисон (США)/Ольга Говорцова (Беларусь).
Отметим, что соперницы украинок вели 9:4 на чемпионском тай-брейке, но украинки сумели выиграть семь очков подряд.
Чикаго. Первый круг
Людмила Киченок / Марта Костюк – Квинн Глисон / Ольга Говорцова – 6:7(5), 6:4, 11-9
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