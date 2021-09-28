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Людмила Киченок и Марта Костюк успешно стартовали на парном турнире в Чикаго

Теннис
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Украинки провели неплохой матч

Людмила Киченок и Марта Костюк успешно стартовали на парном турнире в Чикаго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк пробились во второй круг парного разряда на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

В стартовом матче украинская команда вырвала победу над парой Квинн Глисон (США)/Ольга Говорцова (Беларусь).

Отметим, что соперницы украинок вели 9:4 на чемпионском тай-брейке, но украинки сумели выиграть семь очков подряд.

Чикаго. Первый круг

Людмила Киченок / Марта Костюк – Квинн Глисон / Ольга Говорцова – 6:7(5), 6:4, 11-9

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В статье: Марта Костюк Людмила Киченок
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