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Сегодня Свитолина стартует на турнире в Чикаго

Теннис
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Украинке очень нужны очки

Сегодня Свитолина стартует на турнире в Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ориентировочно в 18:30 по киевскому времени во втором раунде турнира WTA 500 в Чикаго сыграет с №82 рейтинга WTA Амандой Анисимовой.

Свитолина и Анисимова прежде трижды встречались на уровне WTA-тура. По личным встречам украинка лидирует со счетом 2:1.

В случае победы Свитолина в 1/8 финала может сыграть с Екатериной Козловой, если та во втором круге пройдет Габриэлу Рузе.

Элина Свитолина занимает 13-е место в Чемпионской гонке WTA и продолжает борьбу за путевку на Итоговый турнир в Гвадалахаре. От проходной 8-й позиции украинку отделяют почти 500 очков.

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В статье: Элина Свитолина Аманда Анисимова
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