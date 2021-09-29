Сегодня Свитолина стартует на турнире в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ориентировочно в 18:30 по киевскому времени во втором раунде турнира WTA 500 в Чикаго сыграет с №82 рейтинга WTA Амандой Анисимовой.

Свитолина и Анисимова прежде трижды встречались на уровне WTA-тура. По личным встречам украинка лидирует со счетом 2:1.

В случае победы Свитолина в 1/8 финала может сыграть с Екатериной Козловой, если та во втором круге пройдет Габриэлу Рузе.

Элина Свитолина занимает 13-е место в Чемпионской гонке WTA и продолжает борьбу за путевку на Итоговый турнир в Гвадалахаре. От проходной 8-й позиции украинку отделяют почти 500 очков.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!