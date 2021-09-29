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Цуренко проиграла россиянке и покинула Нур-Султан

Теннис
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Хотя была фаворитом матча

Цуренко проиграла россиянке и покинула Нур-Султан

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Леся Цуренко во втором раунде турнира WTA 250 в Нур-Султане в двух сетах за 1 час и 31 минуту уступила 88-й ракетке мира из России Варваре Грачевой (2:6, 4:6).

Цуренко сделала 3 брейка, но отдала 6 геймов на своей подаче. Леся выиграла только 50% очков с первого мяча и 35% со второго.

Во время матча Цуренко из-за проблем со здоровьем несколько раз вызывала на корт физиотерапевта.

В Казахстане Леся Цуренко заработала 48 рейтинговых очков и 3675 долларов призовых.

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В статье: теннис Леся Цуренко WTA
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