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Цуренко проиграла россиянке и покинула Нур-Султан
Хотя была фаворитом матча
Леся Цуренко во втором раунде турнира WTA 250 в Нур-Султане в двух сетах за 1 час и 31 минуту уступила 88-й ракетке мира из России Варваре Грачевой (2:6, 4:6).
Цуренко сделала 3 брейка, но отдала 6 геймов на своей подаче. Леся выиграла только 50% очков с первого мяча и 35% со второго.
Во время матча Цуренко из-за проблем со здоровьем несколько раз вызывала на корт физиотерапевта.
В Казахстане Леся Цуренко заработала 48 рейтинговых очков и 3675 долларов призовых.
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