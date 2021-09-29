Марченко обыграл теннисиста из топ-100 на старте турнира в Софии

Илья Марченко в первом раунде хардового турнира АТР 250 в Софии в двух сетах разобрался с Андреасом Сеппи (6:4, 6:2), который на пике карьеры входил в топ-20 рейтинга АТР.

Марченко сделал 4 брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе теннисиста из Донецка 3 эйса и 68% выигранных очков с первого мяча.

Марченко в Софии впервые за 6 месяцев выиграл как минимум 3 матча подряд, а следующим соперником первой ракетки Украины станет 8-й сеяный из Австралии Джон Миллман.

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