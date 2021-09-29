  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марченко обыграл теннисиста из топ-100 на старте турнира в Софии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марченко обыграл теннисиста из топ-100 на старте турнира в Софии

Теннис
(1 голосов)

Отличный результат

Марченко обыграл теннисиста из топ-100 на старте турнира в Софии

фото - xsport.ua

Новина українською

Илья Марченко в первом раунде хардового турнира АТР 250 в Софии в двух сетах разобрался с Андреасом Сеппи (6:4, 6:2), который на пике карьеры входил в топ-20 рейтинга АТР.

Марченко сделал 4 брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе теннисиста из Донецка 3 эйса и 68% выигранных очков с первого мяча.

Марченко в Софии впервые за 6 месяцев выиграл как минимум 3 матча подряд, а следующим соперником первой ракетки Украины станет 8-й сеяный из Австралии Джон Миллман.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Марченко Андреас Сеппи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...