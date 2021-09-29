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Раонич и Вавринка пропустят Мастерс в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Турнир стартует 7 октября

Раонич и Вавринка пропустят Мастерс в Индиан-Уэллсе

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Бывшая третья ракетка мира, канадец Милош Раонич и трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялись с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября.

Раонич из-за травмы икроножной мышцы провёл только один матч за последние полгода. Канадец, получивший на турнире ATP-250 в Атланте (США) первый номер посева, в матче второго круга проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (4:7). Встреча прошла 29 июля.

Вавринка из-за травмы стопы не выступает в туре с марта 2021 года. Он перенёс две операции.

В основной сетке Раонича и Вавринку заменят 94-я ракетка мира из США Денис Кудла и его соотечественник, 101-й номер рейтинга Теннис Сандгрен.

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В статье: Стэн Вавринка Милош Раонич
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