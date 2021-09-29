  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Победительница US Open получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победительница US Open получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют 4 октября

Победительница US Open получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Он пройдёт в США с 4 по 17 октября.

Это будет её пятый турнир на высшем уровне после Ноттингема, Уимблдона, Сан-Хосе и US Open. Радукану к этому моменту ни разу не выигрывала матчи на турнирах WTA. Она одерживала победы только на турнирах "Большого шлема".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...