Победительница US Open получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Он пройдёт в США с 4 по 17 октября.

Это будет её пятый турнир на высшем уровне после Ноттингема, Уимблдона, Сан-Хосе и US Open. Радукану к этому моменту ни разу не выигрывала матчи на турнирах WTA. Она одерживала победы только на турнирах "Большого шлема".

A desert debut you won't want to miss.



See you in #TennisParadise, @EmmaRaducanu ???? pic.twitter.com/NFHSwGaBfa