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Победительница US Open получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Соревнования стартуют 4 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Он пройдёт в США с 4 по 17 октября.
Это будет её пятый турнир на высшем уровне после Ноттингема, Уимблдона, Сан-Хосе и US Open. Радукану к этому моменту ни разу не выигрывала матчи на турнирах WTA. Она одерживала победы только на турнирах "Большого шлема".
A desert debut you won't want to miss.— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) September 28, 2021
See you in #TennisParadise, @EmmaRaducanu ???? pic.twitter.com/NFHSwGaBfa
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