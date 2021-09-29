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Серена Уильямс рассказала о тренировках со своим отцом

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Теннисистка вспомнила былые времена

Серена Уильямс рассказала о тренировках со своим отцом

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23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американка Серена Уильямс рассказала об отношении к отцу Ричарду, который был тренером её и её сестры Винус Уильямс.

"Мой отец намного опередил своё время. Он и сейчас такой. Видите ли, когда кто-то отличается от других — когда люди действуют не так, как предполагают, — первой реакцией зачастую является страх. Начинают думать: как мы можем их сломать? Мой отец ожидал этого. Но он не позволил, чтобы его семью разрушили", — приводит слова Серены Уильямс Tennis Head.

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В статье: Серена Уильямс
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