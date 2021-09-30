Победный старт Свитолиной в Чикаго. ВИДЕО

Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 500 в Чикаго в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла американку Аманду Анисимову.

За выход в следующий круг первая ракетка Украины сыграет с Габриэлой Рузе из Румынии.

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