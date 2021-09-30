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Победный старт Свитолиной в Чикаго. ВИДЕО
Первый шаг к титулу сделан
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 500 в Чикаго в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла американку Аманду Анисимову.
За выход в следующий круг первая ракетка Украины сыграет с Габриэлой Рузе из Румынии.
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