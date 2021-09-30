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Джокович снялся с Мастерса в Индиан-Уэллсе
Серб хочет отдохнуть
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от участия в Мастерсе в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 17 октября.
World No. 1 Novak Djokovic has withdrawn from #BNPPO21. pic.twitter.com/qU6HV10pKa— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) September 29, 2021
Джокович в текущем сезоне выступил только на двух турнирах АТР-1000 – стал финалистом в Риме и проиграл в 3-м раунде в Монте-Карло.
Новак Джокович не провел ни одного матча с момента поражения от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.
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