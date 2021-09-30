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Джокович снялся с Мастерса в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Джокович снялся с Мастерса в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от участия в Мастерсе в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 17 октября.

Джокович в текущем сезоне выступил только на двух турнирах АТР-1000 – стал финалистом в Риме и проиграл в 3-м раунде в Монте-Карло.

Новак Джокович не провел ни одного матча с момента поражения от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

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В статье: Новак Джокович теннис
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