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Свитолина: Очень довольна победе в двух сетах
Комментарий теннисистки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Чикаго обыграла Аманду Анисимову (6:4, 6:3) и поднялась на 12-е место в онлайн-версии Чемпионской гонки.
"С Анисимовой никогда не бывает просто играть. Аманда отлично бьет по мячу, и она отличный боец. Для меня это был хороший день.
Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной и удерживать соревновательный дух", - сказала украинка после матча.
Свой путь в Чикаго Элина Свитолина продолжит сегодня матчем с румынкой Габриэлой Рузе.
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