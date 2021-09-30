Свитолина: Очень довольна победе в двух сетах

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Чикаго обыграла Аманду Анисимову (6:4, 6:3) и поднялась на 12-е место в онлайн-версии Чемпионской гонки.

"С Анисимовой никогда не бывает просто играть. Аманда отлично бьет по мячу, и она отличный боец. Для меня это был хороший день.

Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной и удерживать соревновательный дух", - сказала украинка после матча.

Свой путь в Чикаго Элина Свитолина продолжит сегодня матчем с румынкой Габриэлой Рузе.

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