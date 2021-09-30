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София. Марченко обидно проигрывает во втором раунде
Украинец был близок к успеху
фото - btu.org.ua
Илья Марченко во втором круге турнира АТР-250 в Софии в трех сетах уступил 8-му сеяному Джону Миллману (7:5, 6:7, 3:6).
Марченко после успеха в первом сете до конца матча проиграл три гейма на своей подаче, а на приеме сделал лишь один брейк. На тайбрейке второй партии теннисист из Донецка не выиграл ни одного розыгрыша.
В матче с Миллманом Марченко подал 11 эйсов, реализовал 3 из 4 брейк-поинтов и не отыграл ни одного из 4 шансов австралийца на брейк.
Илья Марченко в Софии заработал 32 очка в рейтинг АТР и 9 тысяч долларов призовых.
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