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Надаль провел в топ-10 рейтинга АТР 6000 дней подряд
Звучит невероятно
фото - atptour.com
Ассоциация теннисистов-профессионалов сообщает, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль достиг отметки в 6000 дней подряд в статусе игрока из топ-10 рейтинга АТР.
6,000.— ATP Tour (@atptour) September 29, 2021
That’s how many days @RafaelNadal has been in the Top 10 ????
Since April 25th, 2005. #InfosysStats pic.twitter.com/1sMUT6dzOa
Надаль не покидает десятку лидеров мирового рейтинга с 24 апреля 2005 года. За этот период он провел 209 недель на вершине мировой классификации.
Из-за проблем со здоровьем Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон 2021 года. В последний раз испанец выходил на корт 6 августа, когда проиграл Ллойду Харрису во втором круге турнира в Вашингтоне.
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