Надаль провел в топ-10 рейтинга АТР 6000 дней подряд

Ассоциация теннисистов-профессионалов сообщает, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль достиг отметки в 6000 дней подряд в статусе игрока из топ-10 рейтинга АТР.

6,000.



That’s how many days @RafaelNadal has been in the Top 10 ????



Since April 25th, 2005. #InfosysStats pic.twitter.com/1sMUT6dzOa