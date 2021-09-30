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Надаль провел в топ-10 рейтинга АТР 6000 дней подряд

Теннис
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Звучит невероятно

Надаль провел в топ-10 рейтинга АТР 6000 дней подряд

фото - atptour.com

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов сообщает, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль достиг отметки в 6000 дней подряд в статусе игрока из топ-10 рейтинга АТР.

Надаль не покидает десятку лидеров мирового рейтинга с 24 апреля 2005 года. За этот период он провел 209 недель на вершине мировой классификации.

Из-за проблем со здоровьем Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон 2021 года. В последний раз испанец выходил на корт 6 августа, когда проиграл Ллойду Харрису во втором круге турнира в Вашингтоне.

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В статье: Рафаэль Надаль рейтинг АТР
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