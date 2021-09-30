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Итоговый чемпионат АТР пройдет при полных трибунах

Теннис
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Турнир стартует 14 ноября

Итоговый чемпионат АТР пройдет при полных трибунах

Новина українською

Итоговый чемпионат ATP планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает La Stampa.

Организаторы уже осуществляют продажу билетов на матчи группового этапа и плей-офф.

В этом году итоговый турнир, завершающий профессиональный сезон, впервые пройдёт в Турине (Италия). Он стартует 14 ноября и закончится 21 ноября.

Турнир является пятым, вслед за турнирами "Большого шлема", по значимости личным турниром в мужском теннисе.

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В статье: ATP
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