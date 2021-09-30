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Наоми Осака: Я начала играть из-за Серены Уильямс
Серена была для японки кумиром
фото - olympics.com
Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака высказалась о 23-кратной победительнице турниров "Большого шлема" американке Серене Уильямс.
"Серена. Её наследие — это нечто большее, чем просто быть теннисисткой. Я начала играть из-за неё. Я уверена, что есть много других девушек, которые начали играть в теннис из-за неё, так что она буквально создала чемпионов. Новые поколения черпают вдохновение из её игры. Это своего рода передача интереса к теннису по наследству от Серены", — приводит слова Осаки Еurosport.uk.
Ни Уильямс, ни Осака не будут участвовать в турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 4 октября. Уильямс не играла с тех пор, как получила травму в первом раунде Уимблдона в июле.
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