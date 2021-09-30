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Наоми Осака покинет топ-10 рейтинга WTA
Теннисистка взяла паузу в карьере
фото - flashscore.com.ua
Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака опустится за пределы первой десятки в мировой классификации после очередного обновления рейтингов в понедельник, 4 октября. Напомним, Осака — бывшая первая ракетка мира, в настоящий момент она занимает седьмое место в рейтинге WTA.
В текущем сезоне вокруг Осаки разгорелся скандал на Открытом чемпионате Франции. До старта турнира Наоми заявила, что не будет давать интервью и появляться на пресс-конференциях по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Осаки. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вскоре после этого Наоми объявила о своём снятии с турнира.
После поражения в матче третьего круга US Open с канадкой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 Наоми сообщила, что приняла решение взять паузу в карьере.
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