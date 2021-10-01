Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чикаго

Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA 500 в Чикаго с призовым фондом $565,530 в двух сетах за 1 час и 48 минут (6:3, 6:3) обыграла 98-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Рузе.

Свитолина организовала 4 брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету украинки 16 виннерсов, 2 эйса и 78% выигранных очков с первой подачи.

Соперницей Свитолиной по 10-му четвертьфиналу в сезоне станет первая ракетка Африки Онс Жабер, которая накануне в трех сетах (1:6, 6:2, 6:3) выбила Джессику Пегулу.

Стоит отметить, что Онс Жабер параллельно с Элиной Свитолиной претендует на попадание на Итоговый турнир WTA.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!