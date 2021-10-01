Свитолина шагает в четвертьфинал в Чикаго. ВИДЕО

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем раунде турнира WTA 500 в Чикаго обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе (6:3, 6:3). Матч продолжался 1 час и 48 минут.

За путевку в полуфинал Chicago Fall Tennis Classic Свитолина сегодня сыграет с 16-й ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.

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