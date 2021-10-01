Свитолина: Была стойкой и боролась за каждое очко

Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чикаго в двух сетах (6:3, 6:3) обыграла Елену-Габриэлу Рузе и во второй раз в карьере достигла рубежа в 10 четвертьфиналов в сезоне.

"Был непростой матч, несколько геймов были очень затяжными, первый гейм мы играли минут 16, наверное. Я старалась играть в свой теннис, конечно, каждый день нужно адаптироваться к условиям. Однозначно, зрители здесь отлично поддерживают, спасибо им.

В матче я больше всего довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы выиграть в двух сетах. Так что, да, я была стойкой и боролась за каждый мяч", - сказала Свитолина после матча

В 1/4 финала в Чикаго Свитолина не ранее 20:00 по киевскому времени сыграет с Онс Жабер.

В случае победы в сегодняшнем матче Элина Свитолина в онлайн-версии Чемпионской гонки WTA поднимется на 10-е место.

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