Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Была стойкой и боролась за каждое очко
Слова теннисистки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чикаго в двух сетах (6:3, 6:3) обыграла Елену-Габриэлу Рузе и во второй раз в карьере достигла рубежа в 10 четвертьфиналов в сезоне.
"Был непростой матч, несколько геймов были очень затяжными, первый гейм мы играли минут 16, наверное. Я старалась играть в свой теннис, конечно, каждый день нужно адаптироваться к условиям. Однозначно, зрители здесь отлично поддерживают, спасибо им.
В матче я больше всего довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы выиграть в двух сетах. Так что, да, я была стойкой и боролась за каждый мяч", - сказала Свитолина после матча
В 1/4 финала в Чикаго Свитолина не ранее 20:00 по киевскому времени сыграет с Онс Жабер.
В случае победы в сегодняшнем матче Элина Свитолина в онлайн-версии Чемпионской гонки WTA поднимется на 10-е место.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- "Заметил, что становлюсь медленнее". 88-летний валлийский вратарь – о своих физических кондициях
- У них роман? Беленюк неожиданно взялся тренировать Белодед
- Заря проиграла Роме, Барселона и Кривбасс в поисках тренера. Главные новости за 30 сентября
- Козлова в волевом стиле обыграла Костюк на турнире в Чикаго
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила