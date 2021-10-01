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Свитолина вытащила сумасшедший розыгрыш на турнире в Чикаго. ВИДЕО

Теннис
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Невероятная скорость!

Свитолина вытащила сумасшедший розыгрыш на турнире в Чикаго. ВИДЕО

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA 500 в Чикаго обыграла Елену-Габриэлу Рузе (6:3, 6:3).

Один из розыгрышей этого матча выдался особо эффектным – украинка добежала до «мертвого» мяча у сетки и выиграла важное очко.

Сегодня Элина Свитолина в 1/4 финала в Чикаго сыграет с Онс Жабер из Туниса.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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