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Свитолина вытащила сумасшедший розыгрыш на турнире в Чикаго. ВИДЕО
Невероятная скорость!
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA 500 в Чикаго обыграла Елену-Габриэлу Рузе (6:3, 6:3).
Один из розыгрышей этого матча выдался особо эффектным – украинка добежала до «мертвого» мяча у сетки и выиграла важное очко.
Сегодня Элина Свитолина в 1/4 финала в Чикаго сыграет с Онс Жабер из Туниса.
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