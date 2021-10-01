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Надаль: В молодости думал, что в 30 лет уже уйду на пенсию

Теннис
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Рафа не готов идти со спорта

Надаль: В молодости думал, что в 30 лет уже уйду на пенсию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль объяснил, почему у них с супругой до сих пор нет детей.

"Я сохраняю свою приверженность теннису. Мне нравится как теннис, так и жизнь вне его. У меня есть жена, я не одинок в принятии решений. Нужно приспосабливаться к ситуациям. Семья? Я не знаю, всё не так просто предсказать. Раньше я думал, что в этом возрасте уже буду бывшим игроком и заведу семью. В молодости думал, что в 30 лет уже уйду на пенсию, а вместо этого я всё ещё здесь. Единственное, что я знаю, это то, что у меня когда-нибудь точно будет семья", — приводит слова 35-летнего Надаля Тennis World USA.

Из-за травмы левой ноги Надаль досрочно завершил текущий сезон.

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В статье: Рафаэль Надаль
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