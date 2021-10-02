Положение сложное: Свитолина рискует впервые за 5 лет не поехать на Итоговый турнир

Накануне Элина Свитолина проиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чикаго и усложнила свою ситуацию в контексте борьбы за путевку на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Гвадалахаре.

На каком месте идет украинка в Чемпионской гонке?

Прямо сейчас в онлайн-версии WTA Race Элина Свитолина располагается на 12-й позиции с почти 400-очковым отставанием от последнего проходного на WTA Finals 8-го места.

До конца недели ситуация для Свитолиной может ухудшиться, если Гарбинье Мугуруса и Онс Жабер выиграют сегодняшние полуфиналы в Чикаго и в очном матче разыграют максимальные очки.

А кто уже отобрался в Гвадалахару?

На данный момент вакантными остаются четыре путевки на Итоговый турнир – досрочно необходимое количество очков набрали первая ракетка мира и чемпионка Уимблдона Эшли Барти, двукратная полуфиналистка мэйджоров и победительница турнира в Мадриде Арина Соболенко, чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова и финалистка Уимблдона Каролина Плишкова.

На 5-6 местах твердо стоят потенциальные дебютантки WTA Finals Мария Саккари и Ига Швёнтек, поэтому на финише Чемпионской гонки основная борьба пойдет за 7-8 строчки.

Стоит отметить, что Барти все еще не приняла окончательного решения по поводу своей поездки в Гвадалахару, а Наоми Осака, которая сейчас замыкает топ-8 Чемпионской гонки, после вылета с US Open на неопределенный период приостановила карьеру и почти гарантированно не приедет на Итоговый турнир в том случае, если её не потеснят с проходной строки. Два этих нюанса могут сыграть в пользу Свитолиной – теоретически даже 10-е место в WTA Race может стать для Элины пропуском на Итоговый турнир.

Какие турниры Свитолина планирует играть на финише Чемпионской гонки?

Ключевая битва за оставшиеся места на Итоговом турнире развернется уже в понедельник, когда в Индиан-Уэллсе стартует заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000.

Положение Свитолиной в Чемпионской гонке не оставляет ей ничего другого, как доходить на BNP Paribas Open как минимум до полуфинала. Если украинка справится с этой задачей, то в WTA Race ровно на 1 очко опередит Наоми Осаку.

Два года назад в Индиан-Уэллсе Свитолина остановилась в 1/2 финала, обыграв по ходу турнира Софию Кенин, Эшли Барти и Маркету Вондроушову.

После Индиан-Уэллса Свитолина на предпоследней неделе гонки выступит на турнире WTA 250 на Тенерифе. Элина по очевидным причинам решила проигнорировать Кубок Кремля, хотя в Москве могла заработать больше очков.

Если после поездки на Тенерифе Свитолина еще не забронирует билет в Гвадалахару и будет сохранять шансы на выступление на Итоговом турнире, то украинка на финальной неделе Чемпионской гонки может попросить wild card на один из турниров WTA 250 – в Румынии или Италии.

Как вообще Свитолина проводит текущий сезон?

Первая ракетка Украины в 2021 году идет на персональный рекорд по количеству четвертьфиналов на турнирах WTA, вот только из 10 попыток этот барьер Свитолина перешагнула всего в четырех случаях и выиграла лишь один скромный турнир категории 250 в Чикаго.

На мэйджорах ситуация не лучше – единственный четвертьфинал в сезоне Свитолина провела в Нью-Йорке на US Open, а на Ролан Гаррос и Уимблдоне не смогла дойти даже до третьего круга. Именно на Шлемах Элина и не добрала несколько сотен очков, поэтому теперь так некомфортно чувствует себя в Чемпионской гонке WTA.

По иронии судьбы, за главный успех в сезоне – бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио – Свитолина не получила ни одного рейтингового очка.

Исходя из всего этого, напрашивается единственный логичный вывод – Элина Свитолина в этом году не наиграла на участие в Итоговом турнире. Впрочем, украинка еще может спасти этот сезон.