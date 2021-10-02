Нур-Султан. Ван Эйтванк победила Путинцеву в финале турнира

Бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк (WTA №89) победила в финале турнира в Нур-Султане (Казахстан). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела местную спортсменку Юлию Путинцеву (WTA №47).

Счет встречи 2-1 (1-6; 6-4; 6-3) в пользу победительницы поединка.

Путь к победе :

R32: Жибек Куламбаева (Казахстан, WC) 6:3, 6:4;

R16 Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:4, 3:6, 6 4;

QF: Варвара Грачева (Россия, 7) 6:4, 6:4;

SF: Жаклин Кристиан (Румыния) 6:3, 6:3;

Алисон ван Ейтванк успешно провела пятый из пяти сыгранных финалов в WTA-туре. В последний раз бельгийка выиграла титул WTA в 2019 году, когда победила на турнирах в Будапеште и Ташкенте. Отметим, что все пять трофеев Элисон выиграла на хардовом покрытии.