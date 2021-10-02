Роджер Федерер: В течение первых десяти лет моей карьеры не было социальных сетей

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер (АТР №9) прокомментировал проблемы спортсменов, что появились в связи с активным развитием социальных сетей. Его слова цитирует Tennis World:

"В течение первых десяти лет моей карьеры не было социальных сетей, а затем их появилось огромное количество. Трудно представить, каким образом я бы реагировал на комментарии в начале карьеры. Сейчас всегда можно встретить негативные высказывания, и именно на них ты и концентрируешься.

Обидно видеть молодых спортсменов, которые сталкиваются с проблемами. Им нужно помогать. Мы все люди, у всех нас есть чувства, которые приходится прятать, чтобы тебя не тронули" - сказал он.