Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
Досадно
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №161) решила сняться с турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Украинка должна была стартовать в квалификации.
В квалификации выступят Екатерина Козлова и Катарина Завацкая. В основной сетке выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Турнир в Индиан-Уэллсе - последней серии WTA 1000 в этом сезоне.
Напомним, что ранее женская сборная Украины по шахматам
Популярное сейчас
- В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава
- СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика
- Таран, Сон и даже Маркевич. Евгений Яровенко рассказал о матче ветеранов Днепра и сборной Украины
- Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чикаго
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО