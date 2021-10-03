Леся Цуренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №161) решила сняться с турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Украинка должна была стартовать в квалификации.

В квалификации выступят Екатерина Козлова и Катарина Завацкая. В основной сетке выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Турнир в Индиан-Уэллсе - последней серии WTA 1000 в этом сезоне.