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Леся Цуренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Досадно

Леся Цуренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №161) решила сняться с турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Украинка должна была стартовать в квалификации.

В квалификации выступят Екатерина Козлова и Катарина Завацкая. В основной сетке выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Турнир в Индиан-Уэллсе - последней серии WTA 1000 в этом сезоне.

Напомним, что ранее женская сборная Украины по шахматам заняла третье место на чемпионате мира.

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В статье: Леся Цуренко
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