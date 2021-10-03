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WTA. Вторая ракетка мира заболела коронавирусом
Арина - здоровья
фото - flashscore.com.ua
Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Сабаленко заразилась коронавирусом и не сыграет на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
На своей странице в Instargam белоруска разместила пост, в котором прояснила ситуацию.
"К сожалению, в Индиан-Уэллсе я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не позволят выйти.
Пока чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть" - написала она.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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