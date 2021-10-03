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WTA. Вторая ракетка мира заболела коронавирусом

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Арина - здоровья

WTA. Вторая ракетка мира заболела коронавирусом

фото - flashscore.com.ua

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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Сабаленко заразилась коронавирусом и не сыграет на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На своей странице в Instargam белоруска разместила пост, в котором прояснила ситуацию.

"К сожалению, в Индиан-Уэллсе я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не позволят выйти.

Пока чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть" - написала она.

Напомним, что ранее Леся Цуренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе.

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В статье: Арина Соболенко
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