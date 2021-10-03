WTA. Вторая ракетка мира заболела коронавирусом

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Сабаленко заразилась коронавирусом и не сыграет на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На своей странице в Instargam белоруска разместила пост, в котором прояснила ситуацию.

"К сожалению, в Индиан-Уэллсе я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не позволят выйти.

Пока чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть" - написала она.