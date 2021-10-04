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Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA 500 в Чикаго

Теннис
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Титул для экс-первой ракетки мира

Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA 500 в Чикаго

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Гарбинье Мугуруса в финале турнира WTA 500 в Чикаго в волевом стиле переиграла обидчицу Элины Свитолиной Онс Жабер (3:6, 6:3, 6:0).

Мугуруса уступала с брейком 2:3 во втором сете, но до конца матча больше не отдала Жабер ни одного гейма.

Благодаря победе в Чикаго Мугуруса поднялась на шестое место в Чемпионской гонке WTA.

Титул в Чикаго стал для Мугурусы восьмым в карьере и вторым в сезоне после победы в Дубае в марте.

На Chicago Fall Tennis Classic Гарбинье Мугуруса заработала почти 70 тысяч долларов призовых и 470 рейтинговых очков.

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В статье: теннис Онс Жабер Гарбинье Мугуруса
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