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Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA 500 в Чикаго
Титул для экс-первой ракетки мира
Гарбинье Мугуруса в финале турнира WTA 500 в Чикаго в волевом стиле переиграла обидчицу Элины Свитолиной Онс Жабер (3:6, 6:3, 6:0).
Мугуруса уступала с брейком 2:3 во втором сете, но до конца матча больше не отдала Жабер ни одного гейма.
Full speed ahead ????— wta (@WTA) October 3, 2021
???????? @GarbiMuguruza dominates the decider and takes the title at the Chicago Fall Tennis Classic ???? pic.twitter.com/Lxd4s2EIHe
Благодаря победе в Чикаго Мугуруса поднялась на шестое место в Чемпионской гонке WTA.
Титул в Чикаго стал для Мугурусы восьмым в карьере и вторым в сезоне после победы в Дубае в марте.
На Chicago Fall Tennis Classic Гарбинье Мугуруса заработала почти 70 тысяч долларов призовых и 470 рейтинговых очков.
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