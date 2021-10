Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA 500 в Чикаго

Гарбинье Мугуруса в финале турнира WTA 500 в Чикаго в волевом стиле переиграла обидчицу Элины Свитолиной Онс Жабер (3:6, 6:3, 6:0).

Мугуруса уступала с брейком 2:3 во втором сете, но до конца матча больше не отдала Жабер ни одного гейма.

