Монфис проиграл Синнеру в финале турнира в Софии

Гаэль Монфис в финале турнира АТР 250 в Софии в двух сетах 1 час 1 и 19 минут уступил 14-й ракетке мира из Италии Яннику Синнеру (6:3, 6:4).

Синнер выиграл 93% очков с первой подачи, сделал 2 брейка и отыграл 2 брейк-поинта.

