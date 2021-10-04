Монфис проиграл Синнеру в финале турнира в Софии

Гаэль Монфис в финале турнира АТР 250 в Софии в двух сетах 1 час 1 и 19 минут уступил 14-й ракетке мира из Италии Яннику Синнеру (6:3, 6:4).

Синнер выиграл 93% очков с первой подачи, сделал 2 брейка и отыграл 2 брейк-поинта.

Синнер защитил титул в Софии и стал четырехкратным победителем турниров АТР.

Монфис потерпел 22-е поражение при 32-х появлениях в финалах турниров АТР.

Янник Синнер в Софии заработал свыше 40 тысяч евро призовых и 250 рейтинговых очков.

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