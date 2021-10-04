Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась на 7-е место
Обновленная ситуация в мировом рейтинге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения от Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чикаго в рейтинге WTA пропустила Гарбинье Мугурусу и откатилась на 7-е место.
Марта Костюк опустилась на 58-е место (-1), Ангелина Калинина стала 62-й ракеткой мира (-2), а Даяна Ястремская – 75-й (-3).
С новым личным рекордом неделю начала Дарья Снигур, которая за счет прогресса на 26 позиций дебютировала в топ-200 (192-е место).
Что касается топ-10, то Наоми Осака потеряла 5 позиций и стала 12-й ракеткой мира. За счет регресса японки в десятку сильнейших вернулась олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич.
Полная версия рейтинга WTA от 4 октября 2021 года
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла выходит на третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо
- Суркис: Динамо все равно является единственной командой в Киеве
- Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чикаго
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО