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Рейтинг WTA: Свитолина опустилась на 7-е место

Теннис
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Обновленная ситуация в мировом рейтинге

Рейтинг WTA: Свитолина опустилась на 7-е место

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения от Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чикаго в рейтинге WTA пропустила Гарбинье Мугурусу и откатилась на 7-е место.

Марта Костюк опустилась на 58-е место (-1), Ангелина Калинина стала 62-й ракеткой мира (-2), а Даяна Ястремская – 75-й (-3).

С новым личным рекордом неделю начала Дарья Снигур, которая за счет прогресса на 26 позиций дебютировала в топ-200 (192-е место).

Что касается топ-10, то Наоми Осака потеряла 5 позиций и стала 12-й ракеткой мира. За счет регресса японки в десятку сильнейших вернулась олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич.

Полная версия рейтинга WTA от 4 октября 2021 года

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк
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