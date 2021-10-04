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Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР

Теннис
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Такое бывает нечасто

Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию мирового рейтинга.

Первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на 15 позиций и стал 166-й ракеткой мира. Сергей Стаховский располагается на 234-м месте (-1), а Виталий Сачко – на 255-м (-2).

На рекордных позициях в рейтинге неделю начали Георгий Кравченко (452-е место, +15), Эрик Ваншельбойм (482-е место, +19) и Илья Белобородько (691-е место, +17).

В топ-10 рейтинга АТР по итогам прошедшей недели не произошло ни одного изменения.

Полная версия рейтинга АТР от 4 октября 2021 года

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В статье: теннис рейтинг АТР
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