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Эшли Барти отказалась участвовать в Кубке Билли-Джин Кинг

Теннис
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Соревнования стартуют с 1 ноября

Эшли Барти отказалась участвовать в Кубке Билли-Джин Кинг

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира Эшли Барти отказалась от участия в Кубке Билли-Джин Кинг, который состоится в ноябре. Об этом сообщает издание The West Australian.

За команду Австралии на турнире выступят Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сэндерс, Эллен Перес и Оливия Гадеки. Соперниками Австралии на групповом этапе будут национальные команды Беларуси и Бельгии (группа В).

В группе А сыграют Франция, Россия и Канада, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария. Турнир пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября, изначально он должен был пройти в Будапеште (Венгрия) в апреле.

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В статье: Эшли Барти
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