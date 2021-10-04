Эшли Барти отказалась участвовать в Кубке Билли-Джин Кинг

Первая ракетка мира Эшли Барти отказалась от участия в Кубке Билли-Джин Кинг, который состоится в ноябре. Об этом сообщает издание The West Australian.

За команду Австралии на турнире выступят Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сэндерс, Эллен Перес и Оливия Гадеки. Соперниками Австралии на групповом этапе будут национальные команды Беларуси и Бельгии (группа В).

В группе А сыграют Франция, Россия и Канада, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария. Турнир пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября, изначально он должен был пройти в Будапеште (Венгрия) в апреле.