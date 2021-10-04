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Каролина Плишкова квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Теннис
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Теннисистка поборется с лучшими

Каролина Плишкова квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен

Новина українською

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Об этом пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее участницами турнира стали первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика), сообщает официальный сайт тура. Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и

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В статье: Каролина Плишкова
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