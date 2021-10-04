Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каролина Плишкова квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Теннисистка поборется с лучшими
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Об этом пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее участницами турнира стали первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Чехии Барбора Крейчикова.
Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика), сообщает официальный сайт тура. Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и
Популярное сейчас
- Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией - СМИ
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Суркис: Динамо все равно является единственной командой в Киеве
- Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чикаго
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца