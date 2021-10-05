Power Ranking WTA-тура: Барти доминирует, Свитолина в двух шагах от топ-10

Все турниры сентября в WTA-туре:

US Open (турнир Большого шлема с призовым фондом $57,500,000). Чемпионка – Эмма Радукану. Финалистка – Лейла Фернандес.

Люксембург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Клара Таусон. Финалистка – Елена Остапенко.

Порторож (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Ясмин Паолини. Финалистка – Элисон Риске.

Острава (WTA 500 c призовым фондом $565,530). Чемпионка – Анетт Контавейт. Финалистка – Мария Саккари.

Чикаго (WTA 500 c призовым фондом $565,530). Чемпионка – Гарбинье Мугуруса. Финалистка – Онс Жабер.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 42-8

Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open

Барти после побед на Уимблдоне и в Цинциннати утвердилась в статусе сильнейшей теннисистки современности, но на US Open Эшли снова не смогла дойти хотя бы до второй недели Шлема, отдав победу Шелби Роджерс в матче третьего круга.

С тех пор Барти на корт не возвращалась, а ведь прошел уже месяц. Не сыграет австралийка и в Индиан-Уэллсе, а ее участие на Итоговом турнире в Гвадалахаре находится под вопросом.

Сезон-2021 уже точно не станет для Эшли Барти лучшим в карьере. Впрочем, это не мешает ей оставаться первой ракеткой мира с отрывом в 2000 очков от ближайшей преследовательницы.

Арина Соболенко (Беларусь, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 43-15

Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open

Соболенко после выхода в полуфинал на Уимблдоне повторила этот результат в Нью-Йорке, вот только в этот раз от белоруски ждали большего. Соболенко после многочисленных сенсаций подошла к решающим стадиям US Open в статусе главной претендентки на титул, однако вслед за Элиной Свитолиной не смогла подобрать ключи к теннису Лейлы Фернандес и пропустила канадку в финал.

По примеру Барти Соболенко взяла месячную паузу после выступления на Открытом чемпионате США, а накануне стало известно, что вторая ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус и не сыграет в Индиан-Уэллсе. Остается лишь догадываться, успеет ли Соболенко набрать форму перед дебютом на Итоговом турнире.

Барбора Крейчикова (Чехия, №5 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 43-13

Лучший результат в сентябре – четвертьфинал на US Open

Несомненно, именно Барбора Крейчикова больше остальных заслуживает статуса самого стабильного топа WTA-тура. После победы на Ролан Гаррос чешка на пяти турнирах ни разу не проиграла раньше третьего раунда, а на Уимблдоне и US Open с первой попытки добралась до второй недели.

После поражения от Соболенко в 1/4 финала Открытого чемпионата США Крейчикова ушла в отпуск и пропустила несколько турниров WTA 500. На этой неделе недавняя дебютантка топ-5 рейтинга WTA стартует в Индиан-Уэллсе.

Каролина Плишкова (Чехия, №3 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-17

Лучший результат в сентябре – четвертьфинал на US Open

Для Плишковой сентябрь прошел по сценарию остальных топ-теннисисток – Каролина после поражения от Марии Саккари в 1/4 финала US Open взяла паузу перед заключительными крупными турнирами сезона.

Плишкова уже гарантировала себе путевку на Итоговый турнир в Гвадалахаре, поэтому может спокойно получать удовольствие от игры на покрытии, которое идеально подходит для её силового тенниса.

Мария Саккари (Греция, №9 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-16

Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open

Она долго к этому шла – и достигла своей цели. Мария Саккари с 26 сентября официально стала теннисисткой уровня топ-10. Гречанка после выхода в полуфинал в Нью-Йорке дошла до финала в Остраве и набрала необходимое количество очков, чтобы войти в элиту WTA-тура.

Maria Sakkari becomes the 1st ???????? woman to break into the Top 10:



“People don't realize how big it is for someone who at the age of 26 - not the age of 20 - cracks into the Top 10. When no one believed I could do it, myself and the people around me really believed in me." pic.twitter.com/J4yy0Bp2Vt — WTA Insider (@WTA_insider) September 27, 2021

Текущее девятое место в рейтинге – далеко не предел для Саккари, ведь у Марии превосходные результаты против сильных теннисисток. В этом сезоне первая ракетка Греции выиграла 7 из 11 матчей против соперниц из топ-10.

С такой статистикой у Марии Саккари есть все шансы громко пошуметь на Итоговом турнире, билет на который она может забронировать за собой в самые ближайшие дни.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №6 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 37-14

Лучший результат в сентябре – титул в Чикаго

Первый месяц осени успешно сложился для испанки – на US Open Мугуруса повторила личный рекорд, после чего стала чемпионкой турнира WTA 500 в Чикаго с камбэком против Онс Жабер в финале.

Да, не обошлось без везения – из пяти матчей на Chicago Fall Classic Мугуруса из-за отказов Виктории Азаренко и Маркеты Вондроушовой провела только три.

Теперь у Гарбинье Мугурусы более чем комфортное положение в Чемпионской гонке – кажется, уже ничего не помешает ей впервые с 2017 года сыграть на Итоговом турнире.

Ига Швёнтек (Польша, №4 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 33-12

Лучший результат в сентябре – 4-й раунд на US Open

Парадоксально, что Ига Швёнтек постепенно прорывается в рейтинге и вот уже замыкает топ-4, но при этом её последние результаты слабо соответствуют этому успеху.

На US Open полячка в четвертом раунде в упорном матче проиграла Белинде Бенчич, а попытка Швёнтек прихватить титул в Остраве оборвалась после матча с Марией Саккари в 1/2 финала – и снова поражение в двух сетах.

Во второй половине сезона на харде у Иги Швёнтек лишь 60% побед. С таким показателем претендовать на что-то серьезное на Итоговом турнире будет сложно.

Наоми Осака (Япония, №12 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 18-6

Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open

Наоми Осака не играет в теннис – и все еще остается в топ-10 Чемпионской гонки WTA. Вероятней всего, японка после фиаско в матче с Лейлой Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США больше не вернется на корт в 2021 году.

Осака уже вылетела из топ-10 рейтинга WTA, а после Индиан-Уэллса практически гарантированно покинет и топ-10 нашего рейтинга.

Онс Жабер (Тунис, №21 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 38-15

Лучший результат в сентябре – финал в Чикаго

На прошлой неделе главная теннисистка Африки остановилась в шаге от титула в Чикаго, что позволило ей с понедельника дебютировать в топ-15 мирового рейтинга.

Попутно Жабер поднялась на девятое место в Чемпионской гонке и стала большим претендентом на дебют на Итоговом турнире.

Онс Жабер в 2021 году ни разу не проиграла на Шлемах раньше третьего раунда, на её счету три финала на турнирах WTA и пять побед над теннисистками из топ-10.

Элиза Мертенс (Бельгия, №18 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 32-18

Лучший результат в сентябре – 4-й раунд на US Open

Элиза Мертенс активно пытается исправить далеко не лучший сезон в карьере, но получается так себе. После вылета с US Open в четвертом круге бельгийка в Люксембурге и Чикаго смогла выиграть только два матча. Ей остро нужен как минимум полуфинал в Индиан-Уэллсе, чтобы зацепиться за место на Итоговом турнире.

Кандидатки на вхождение в топ-10: Анастасия Павлюченкова (Россия), Элина Свитолина (Украина), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США) и Эмма Радукану (Великобритания).