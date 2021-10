Power Ranking WTA-тура: Барти доминирует, Свитолина в двух шагах от топ-10

Все турниры сентября в WTA-туре:

US Open (турнир Большого шлема с призовым фондом $57,500,000). Чемпионка – Эмма Радукану. Финалистка – Лейла Фернандес.

Люксембург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Клара Таусон. Финалистка – Елена Остапенко.

Порторож (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Ясмин Паолини. Финалистка – Элисон Риске.

Острава (WTA 500 c призовым фондом $565,530). Чемпионка – Анетт Контавейт. Финалистка – Мария Саккари.

Чикаго (WTA 500 c призовым фондом $565,530). Чемпионка – Гарбинье Мугуруса. Финалистка – Онс Жабер.

Статистика побед/поражений в сезоне – 42-8

Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open

Барти после побед на Уимблдоне и в Цинциннати утвердилась в статусе сильнейшей теннисистки современности, но на US Open Эшли снова не смогла дойти хотя бы до второй недели Шлема, отдав победу Шелби Роджерс в матче третьего круга.

С тех пор Барти на корт не возвращалась, а ведь прошел уже месяц. Не сыграет австралийка и в Индиан-Уэллсе, а ее участие на Итоговом турнире в Гвадалахаре находится под вопросом.

Сезон-2021 уже точно не станет для Эшли Барти лучшим в карьере. Впрочем, это не мешает ей оставаться первой ракеткой мира с отрывом в 2000 очков от ближайшей преследовательницы.

Статистика побед/поражений в сезоне – 43-15

Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open

Соболенко после выхода в полуфинал на Уимблдоне повторила этот результат в Нью-Йорке, вот только в этот раз от белоруски ждали большего. Соболенко после многочисленных сенсаций подошла к решающим стадиям US Open в статусе главной претендентки на титул, однако вслед за Элиной Свитолиной не смогла подобрать ключи к теннису Лейлы Фернандес и пропустила канадку в финал.

По примеру Барти Соболенко взяла месячную паузу после выступления на Открытом чемпионате США, а накануне стало известно, что вторая ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус и не сыграет в Индиан-Уэллсе. Остается лишь догадываться, успеет ли Соболенко набрать форму перед дебютом на Итоговом турнире.

Статистика побед/поражений в сезоне – 43-13

Лучший результат в сентябре – четвертьфинал на US Open

Несомненно, именно Барбора Крейчикова больше остальных заслуживает статуса самого стабильного топа WTA-тура. После победы на Ролан Гаррос чешка на пяти турнирах ни разу не проиграла раньше третьего раунда, а на Уимблдоне и US Open с первой попытки добралась до второй недели.

После поражения от Соболенко в 1/4 финала Открытого чемпионата США Крейчикова ушла в отпуск и пропустила несколько турниров WTA 500. На этой неделе недавняя дебютантка топ-5 рейтинга WTA стартует в Индиан-Уэллсе.

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-17

Лучший результат в сентябре – четвертьфинал на US Open

Для Плишковой сентябрь прошел по сценарию остальных топ-теннисисток – Каролина после поражения от Марии Саккари в 1/4 финала US Open взяла паузу перед заключительными крупными турнирами сезона.

Плишкова уже гарантировала себе путевку на Итоговый турнир в Гвадалахаре, поэтому может спокойно получать удовольствие от игры на покрытии, которое идеально подходит для её силового тенниса.

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-16

Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open

Она долго к этому шла – и достигла своей цели. Мария Саккари с 26 сентября официально стала теннисисткой уровня топ-10. Гречанка после выхода в полуфинал в Нью-Йорке дошла до финала в Остраве и набрала необходимое количество очков, чтобы войти в элиту WTA-тура.

Maria Sakkari becomes the 1st woman to break into the Top 10:



"People don't realize how big it is for someone who at the age of 26 - not the age of 20 - cracks into the Top 10. When no one believed I could do it, myself and the people around me really believed in me."