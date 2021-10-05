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15 случаев, когда Роджер Федерер превращался в защитного монстра. ВИДЕО
Оборона – недооцененная часть игры великого швейцарца
Getty Images
Роджер Федерер в первую очередь славится своей неудержимой атакой, но 20-кратный победитель турниров Большого шлема в полном порядке и в те моменты, когда соперник загоняет его в, казалось, безвыходное положение.
Ниже 15 розыгрышей, в которых Федерер демонстрировал невероятные оборонительные навыки.
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