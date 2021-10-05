15 случаев, когда Роджер Федерер превращался в защитного монстра. ВИДЕО

Роджер Федерер в первую очередь славится своей неудержимой атакой, но 20-кратный победитель турниров Большого шлема в полном порядке и в те моменты, когда соперник загоняет его в, казалось, безвыходное положение.

Ниже 15 розыгрышей, в которых Федерер демонстрировал невероятные оборонительные навыки.

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