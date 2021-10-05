Джокович в ноябре может потерять статус первой ракетки мира

Новак Джокович в актуальной версии рейтинга АТР на 1058 очков опережает Даниила Медведева, но 1 ноября россиянин может свергнуть с вершины теннисиста из Сербии.

Медведев станет первой ракеткой мира, если заработает 1000 очков за победу на Мастерсе в Индиан-Уэллсе. Джокович на это никак повлиять не может, поскольку не выступит на турнире.

Даже если Медведев выиграет турнир АТР-1000, то пробудет первой ракеткой мира всего одну неделю, так как у россиянина 8 ноября сгорят 1000 очков за победу на Мастерсе в Париже в 2020 году.

Новак Джокович возглавляет рейтинг АТР с 3 февраля 2020 года.

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