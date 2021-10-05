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Директор Ролан Гаррос подозревается в использовании офшорных схем

Теннис
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Сейчас ведется расследование

Директор Ролан Гаррос подозревается в использовании офшорных схем

Новина українською

Директор "Ролан Гаррос", бывший французский теннисист Ги Форже фигурирует в "досье Пандоры" — масштабном журналистском расследовании о возможной причастности мировых лидеров и звёзд к офшорным схемам.

Согласно опубликованной ранее информации, Форже несколько лет пользовался офшором на Виргинский островах. Компания Форже Mainland Group Limited, существовавшая с 2005 по 2016 год, была ориентирована на "владение интеллектуальной собственностью", её активы составляли около € 1,4 млн.

"С моего подросткового возраста до времени, когда я был капитаном Франции на Кубке Дэвиса (2012 год. – Прим. "Чемпионата"), всемирно известная компания IMG управляла моими интересами и контрактами, как и в случае с другими спортсменами высокого уровня. Я обратился в компанию IMG именно потому, что совершенно некомпетентен в решении финансовых, юридических и налоговых вопросов", — приводит слова Форже Lequipe.

Представители IMG заявили, что компания сотрудничала с Форже до 1997 года и не имеет никакого отношения к Mainland Group Limited.

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В статье: теннис
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