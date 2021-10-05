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Руководство АТР изменило принцип подсчёта рейтинга

Теннис
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Очки с турниров будут учитываться строго 52 недели

Руководство АТР изменило принцип подсчёта рейтинга

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Руководство ATP объявило о введении новых поправок в принципы начисления рейтинговых баллов игрокам. Согласно изменениям в регламенте, очки с турниров будут учитываться строго 52 недели – даже если соревнования повторно пройдут раньше, чем через 52 недели.

"Эта корректировка соответствует традиционному подходу к ранжированию рейтинга ATP, применявшемуся до введения изменений в связи с пандемией COVID-19. С момента возвращения ATP сохраняет гибкость в своём подходе к рейтингам и будет продолжать вносить коррективы, когда это необходимо, для поддержания справедливой системы, основанной на результатах игроков", — говорится в заявлении ассоциации.

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В статье: ATP
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