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Тим избежал операции на кисти
Скоро вернется на корт
Восьмая ракетка мира Доминик Тим сообщил, что на обследовании в Бельгии медики пришли к выводу, что ему не понадобится хирургическое вмешательство на травмированной кисти правой руки.
"Операция мне не нужна. На следующей неделе нужно будет поработать над укреплением кисти, чтобы подойти к возобновлению тренировок. С нетерпением жду этого", - сказал Тим.
Good news! pic.twitter.com/pKyHjSdtwE— Dominic Thiem (@ThiemDomi) October 4, 2021
Тим в последний раз выходил на корт 22 июня, когда из-за травмы не смог доиграть матч с Адрианом Маннарино на травяном турнире на Мальорке.
Доминик Тим в 2021 году провел 18 матчей, в которых одержал 9 побед.
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