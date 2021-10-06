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Тим избежал операции на кисти

Теннис
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Скоро вернется на корт

Тим избежал операции на кисти

Новина українською

Восьмая ракетка мира Доминик Тим сообщил, что на обследовании в Бельгии медики пришли к выводу, что ему не понадобится хирургическое вмешательство на травмированной кисти правой руки.

"Операция мне не нужна. На следующей неделе нужно будет поработать над укреплением кисти, чтобы подойти к возобновлению тренировок. С нетерпением жду этого", - сказал Тим.

Тим в последний раз выходил на корт 22 июня, когда из-за травмы не смог доиграть матч с Адрианом Маннарино на травяном турнире на Мальорке.

Доминик Тим в 2021 году провел 18 матчей, в которых одержал 9 побед.

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В статье: теннис Доминик Тим
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