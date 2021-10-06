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Надаль отреагировал на завершение карьеры Пау Газолем

Теннис
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Рафа поблагодарил баскетболиста

Надаль отреагировал на завершение карьеры Пау Газолем

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль отреагировал на новость о завершении карьеры знаменитого тяжёлого форварда Пау Газоля.

"Величайшая легенда испанского спорта уходит! Хотелось бы сказать многое, но самое главное – спасибо, Пау", — написал Надаль в своём "твиттере".

Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.

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В статье: Рафаэль Надаль
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