Костюк впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA 1000

Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах за 1 час и 34 минуты обыграла 48-ю ракетку мира Чжан Шуай (6:3, 1:6, 6:2).

На пути к победе Костюк реализовала 6 из 12 брейк-поинтов при 5 проигранных геймах на своей подаче. Также украинка подала 2 эйса и выиграла 64% очков с первой подачи.

Следующей соперницей Костюк на крупном турнире в Калифорнии станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп, которая в актуальном рейтинге WTA занимает 17-е место.

Ранее Марта Костюк четырежды стартовала в основе на турнирах WTA 1000, но неизменно проигрывала в первом круге.

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