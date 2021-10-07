  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA 1000
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA 1000

Теннис
(2 голосов)

Успех для украинки

Костюк впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA 1000

фото - btu.org.ua

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах за 1 час и 34 минуты обыграла 48-ю ракетку мира Чжан Шуай (6:3, 1:6, 6:2).

На пути к победе Костюк реализовала 6 из 12 брейк-поинтов при 5 проигранных геймах на своей подаче. Также украинка подала 2 эйса и выиграла 64% очков с первой подачи.

Следующей соперницей Костюк на крупном турнире в Калифорнии станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп, которая в актуальном рейтинге WTA занимает 17-е место.

Ранее Марта Костюк четырежды стартовала в основе на турнирах WTA 1000, но неизменно проигрывала в первом круге.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...