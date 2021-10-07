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Индиан-Уэллс. Козлова и Калинина проигрывают на старте

Теннис
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Индиан-Уэллс. Козлова и Калинина проигрывают на старте

фото - btu.org.ua

Новина українською

Екатерина Козлова после успеха в квалификации в первом раунде турнира WTA 1000 проиграла 42-й ракетке мира из России Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7).

Козлова в первом сете вела с брейком 4:3, а во второй партии при счете 5:4 не реализовала на своей подаче сет-бол.

Ангелина Калинина в двух сетах уступила 44-й ракетке мира Шелби Роджерс (7:6, 6:2). Матч продолжался более двух часов.

Калинина в единственном матче в Индиан-Уэллсе совершила 13 двойных ошибок и проиграла 6 геймов на своей подаче.

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В статье: Катерина Козлова Ангелина Калинина
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