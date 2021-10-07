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Федерер против Маррея: самый упорный гейм в истории тенниса. ВИДЕО

Теннис
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Классика игры

Федерер против Маррея: самый упорный гейм в истории тенниса. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

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Роджер Федерер в финале Уимблдона 2012 года в четырех сетах обыграл Энди Маррея (4:6, 7:5, 6:3, 6:4). Один из геймов на подаче шотландца продолжался 20 минут – теннисисты 10 раз выходили на счет «ровно», пока Федерер с шестого брейк-поинта не сделал брейк.

Маррей после поражения в финале Уимблдона вскоре взял реванш у Федерера в решающем матче домашних Олимпийских игр в Лондоне.

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В статье: Роджер Федерер Энди Маррей Уимблдон
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