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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции
Еще одна победа украинки
фото - btu.org.ua
Дарья Снигур одержала вторую победу на турнире ITF W25 в Шербур-ан-Котантен.
Во втором круге четвертая сеяная из Украины легко разгромила Сару Бет Грей – 6:1, 6:1.
Снигур взяла пять геймов на приеме, а на своей подаче отыграла восемь брейк-поинтов.
Следующей соперницей Дарьи Снигур во Франции станет шестая сеяная из Нидерландов Арианна Хартоно.
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