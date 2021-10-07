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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Теннис
(1 голосов)

Еще одна победа украинки

Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

фото - btu.org.ua

Новина українською

Дарья Снигур одержала вторую победу на турнире ITF W25 в Шербур-ан-Котантен.

Во втором круге четвертая сеяная из Украины легко разгромила Сару Бет Грей – 6:1, 6:1.

Снигур взяла пять геймов на приеме, а на своей подаче отыграла восемь брейк-поинтов.

Следующей соперницей Дарьи Снигур во Франции станет шестая сеяная из Нидерландов Арианна Хартоно.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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