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16-кратный победитель ТБШ: Джоковичу придётся пройти вакцинацию

Теннис
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Новаку нужны титулы

16-кратный победитель ТБШ: Джоковичу придётся пройти вакцинацию

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде, выразил надежду, что 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович вакцинируется от коронавируса, чтобы не пропускать Открытый чемпионат Австралии.

"Если он хочет приехать и сыграть на Открытом чемпионате Австралии, вполне вероятно, что ему придётся пройти вакцинацию. Для Новака многое стоит на кону, и следует полагать, что он серьёзно думает об этом.

У него, как и у Роджера с Рафой, 20 титулов ТБШ. Он хочет выйти вперёд. Приезжая на турнир, где он уже не раз побеждал, он, вероятно, серьёзно подумывает об этом. Для меня будет шоком, если он не приедет в Австралию", — цитирует Вудбриджа Nine.com.au.

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В статье: Новак Джокович Тодд Вудбридж
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