Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
16-кратный победитель ТБШ: Джоковичу придётся пройти вакцинацию
Новаку нужны титулы
фото - flashscore.com.ua
Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде, выразил надежду, что 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович вакцинируется от коронавируса, чтобы не пропускать Открытый чемпионат Австралии.
"Если он хочет приехать и сыграть на Открытом чемпионате Австралии, вполне вероятно, что ему придётся пройти вакцинацию. Для Новака многое стоит на кону, и следует полагать, что он серьёзно думает об этом.
У него, как и у Роджера с Рафой, 20 титулов ТБШ. Он хочет выйти вперёд. Приезжая на турнир, где он уже не раз побеждал, он, вероятно, серьёзно подумывает об этом. Для меня будет шоком, если он не приедет в Австралию", — цитирует Вудбриджа Nine.com.au.
Популярное сейчас
- Клопп: Воронин был невероятным игроком, очень талантливым
- Юный полузащитник СК Днепр-1 вошел в ТОП-60 талантов мирового футбола по версии The Guardian
- УЕФА: Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН
- 20 случаев, когда соперник аплодировал Джоковичу после сумасшедшего удара. ВИДЕО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца