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Ига Швёнтек: За весь сезон всего 4 дня отдохнула

Теннис
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Сезон теннисиста не так уж и прост

Ига Швёнтек: За весь сезон всего 4 дня отдохнула

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Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о своей подготовке к турниру в Индиан-Уэллсе (США) и высказалась о борьбе в Чемпионской гонке WTA.

"Я очень рада, что у меня ещё остались энергия и мотивация, потому что это мой первый полный год в туре и я не знала, сколько смогу играть без перерыва. У меня было только четыре дня отдыха в середине сезона, надеюсь, этого хватит, чтобы сохранить мотивацию до конца года.

Сыграть на Итоговом чемпионате – особое событие. Раньше я никогда об этом не задумывалась, потому что просто концентрировалась на успешном выступлении на турнирах "Большого шлема". Но сейчас, когда приближаются конец Чемпионской гонки и сам турнир, я вся в предвкушении. Поэтому, с одной стороны, я бы очень хотела отобраться туда, а с другой — знаю, что главное – сохранять концентрацию и продолжать делать то же, что и на протяжении всего сезона. Иногда, когда ты просто не думаешь о том, что может произойти, легче играть и тренироваться.

Я знаю, что, даже если этот турнир пройдёт не очень успешно, у меня всё равно есть шансы заработать дополнительные очки. Я просто очень рада, что у меня осталась энергия и нет травм", — приводит слова Свёнтек WTA Tennis.

Во втором круге "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США) Ига Свёнтек сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

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В статье: Ига Швёнтек
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