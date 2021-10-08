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Ястремская победно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Матч продолжался 1 час и 38 минут

Ястремская победно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

фото - WTA

Новина українською

Даяна Ястремская в первом круге крупного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в двух сетах обыграла обладательницу wild card Эльзу Жакмо, которая в рейтинге WTA занимает 374-е место.

Ястремская сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче. У одесситки 74% выигранных очков с первого мяча и восемь двойных ошибок.

За путевку в третий раунд в Индиан-Уэллсе Ястремская поспорит с 21-й сеяной из Испании Паулой Бадосой.

Таким образом, во втором раунде BNP Paribas Open Украину представят три теннисистки – Даяна Ястремская, Марта Костюк и Элина Свитолина.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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