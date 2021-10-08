Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская победно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
Матч продолжался 1 час и 38 минут
фото - WTA
Даяна Ястремская в первом круге крупного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в двух сетах обыграла обладательницу wild card Эльзу Жакмо, которая в рейтинге WTA занимает 374-е место.
Ястремская сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче. У одесситки 74% выигранных очков с первого мяча и восемь двойных ошибок.
За путевку в третий раунд в Индиан-Уэллсе Ястремская поспорит с 21-й сеяной из Испании Паулой Бадосой.
Таким образом, во втором раунде BNP Paribas Open Украину представят три теннисистки – Даяна Ястремская, Марта Костюк и Элина Свитолина.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Протащил мяч через все поле и положил в девятку. ВИДЕО, как капитан Горняка-Спорт забил Металлисту
- Форвард Динамо забил сборной Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022
- Луческу: Мои слова про Месси в ПСЖ выдернули из контекста ради кликов на сайте
- Power Ranking WTA-тура: Барти доминирует, Свитолина в двух шагах от топ-10
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО