Испанский теннисист побил рекорд Федерера на Мастерсах

Накануне Лопес в первом раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу (3:6, 6:7).

На BNP Paribas Open Лопес в 139-й раз стартовал в основной сетке турнира категории АТР-1000. По этому показателю 40-летний испанец опередил экс-первую ракетку мира Роджера Федерера.

Фелисиано Лопес трижды за карьеру доходил до полуфинала на Мастерсах. В последний раз подобное ему удавалось в 2014 году в Шанхае.

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