Испанский теннисист побил рекорд Федерера на Мастерсах

Накануне Лопес в первом раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу (3:6, 6:7).

На BNP Paribas Open Лопес в 139-й раз стартовал в основной сетке турнира категории АТР-1000. По этому показателю 40-летний испанец опередил экс-первую ракетку мира Роджера Федерера.

Another milestone in the career of @feliciano_lopez ????#BNPPO21 pic.twitter.com/eAHdzPzoIN