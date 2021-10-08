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Испанский теннисист побил рекорд Федерера на Мастерсах
Спортивному долголетию Фелисиано Лопеса можно позавидовать
фото - wtop.com
Накануне Лопес в первом раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу (3:6, 6:7).
На BNP Paribas Open Лопес в 139-й раз стартовал в основной сетке турнира категории АТР-1000. По этому показателю 40-летний испанец опередил экс-первую ракетку мира Роджера Федерера.
Another milestone in the career of @feliciano_lopez ????#BNPPO21 pic.twitter.com/eAHdzPzoIN— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2021
Фелисиано Лопес трижды за карьеру доходил до полуфинала на Мастерсах. В последний раз подобное ему удавалось в 2014 году в Шанхае.
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