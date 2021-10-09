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Свитолина уверенно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
Удалось победить без лишних нервов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый матч на турнире серии Masters в Индиан-Уэллсе (США). Свитолина в двух сетах переиграла чешскую теннисистку Терезу Мартинкову, которая занимает 52-ю строчку в рейтинге WTA.
В первом же гейме Элина сделала брейк, взяла свою подачу и снова взяла подачу соперницы. Лишь при счете 0:4 Мартинкова смогла взять гейм, но переломить ход сета ей не удалось.
Во втором сете в третьем гейме Свитолиной снова удалось осуществить брейк, однако соперница мгновенно ответила тем же. Теннисистки обменялись подачами в 7-м и 8-м геймах, но Тереза не выдержала давления украинки в 12-м. В третий раз в сете взяв подачу чешки, Свитолина закрыла матч.
Интересно, что Свитолина значительно хуже соперницы выполняла первую подачу (77% против 63%), но по всем остальным показателям была сильнее.
В 1/16 финала Элина Свитолина с румынкой Михаэлой Кристя, которая в женском рейтинге идет на 40-м месте. Соперницы дважды встречались в 2016 и 2017-м и в обоих случаях сильнее была Свитолина. Начало запланировано на 21:00 воскресенья, 10 октября.
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